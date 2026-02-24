Haberler

Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğinin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yalova'da bir babanın 14 aylık kızıyla birlikte komşuları tarafından darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Saldırı sonucu kafatası çatlayan bebek, hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

  • Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 20 Şubat'ta Muhammed Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra olduğu sırada Şener E.'nin saldırısına uğradı.
  • Saldırıda Muhammed Baca'nın burnu kırıldı ve İkra'nın kafatası çatladı; her ikisi de Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • Şener E. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer şüpheli Selvet E. serbest kaldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan E. ailesi arasında çocuk gürültüsü, park, kaçak balkon kapaması nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Son olarak 20 Şubat'ta Muhammed Baca (34), kucağında 14 aylık kızı İkra olduğu sırada Şener E.'nin saldırısına uğradı.

BEBEĞİN KAFATASI ÇATLADI

Saldırıda babanın burnu kırılırken kucağındaki 14 aylık kızı İkra'nın ise kafatası çatladı. Yaralı baba ve kızı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Şener E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli Selvet E. ise serbest kaldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Minik İkra, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Esenköy'deki evlerine giden aile, çocuklarının başını araç torpidosuna çarptığı iddialarını da yalanladı.

DARBEDİLDİKLERİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Baba ile 14 aylık bebeğin komşuları tarafından darbedildiği anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Yorumlar (2)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Ah bu olay adanada olacaktıı ahh ahh. O adama yakıştıracak tek bir kelime bulamıyorum

Haber Yorumlarıerdal alkan:

Neden eksik haber yapiyorsunuz.Adamin videosunu alt yazili sekilde yayinlasanizya.Karsi tarafi resmen linc etti insanlar.Adam videosunda cocugunun kafasini fren yaparken torpidaya carptigini kendi soyluyor.

