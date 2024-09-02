Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!
İzleyicilerin yakından takip ettiği diziler arasında yer alan Yalı Çapkını yeni sezonda da merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!
Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Yalı Çapkını yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!
YALI ÇAPKINI KONUSU NE OYUNCULARI KİM?
Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir aşiretin kızı olmasına rağmen ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.
Afra Saraçoğlu Seyran Şanlı
Mert Ramazan Demir Ferit Korhan
Çetin Tekindor Halis Korhan
Gülçin Santırcıoğlu İfakat Korhan
Şerif Sezer Hatice "Hattuç Şanlı"
Emre Altuğ Orhan Korhan
Gözde Kansu Gülgün Korhan
Ersin Arıcı Abidin
Beril Pozam Suna Şanlı
Öznur Serçeler Asuman Korhan
Hülya Duyar Şefika
Diren Polatoğulları Kazım Şanlı
Sezin Bozacı Esme Şanlı
Yiğit Tuncay Latif
Gülen Gedikoğlu Ayşen
Tilbe Saran Psikolog
Türkü Su Demirel Serpil Keskin
Selin Dumlugöl GoncaYALI ÇAPKINI YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı henüz yayınmadı.