Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Eylül Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Yalı Çapkını yeni fragman izleme linki konuları, dizilerin başlamasına kısa bir süre kala gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? 2024-25 Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!

YALI ÇAPKINI KONUSU NE OYUNCULARI KİM?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir aşiretin kızı olmasına rağmen ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

Afra Saraçoğlu Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir Ferit Korhan

Çetin Tekindor Halis Korhan

Gülçin Santırcıoğlu İfakat Korhan

Şerif Sezer Hatice "Hattuç Şanlı"

Emre Altuğ Orhan Korhan

Gözde Kansu Gülgün Korhan

Ersin Arıcı Abidin

Beril Pozam Suna Şanlı

Öznur Serçeler Asuman Korhan

Hülya Duyar Şefika

Diren Polatoğulları Kazım Şanlı

Sezin Bozacı Esme Şanlı

Yiğit Tuncay Latif

Gülen Gedikoğlu Ayşen

Tilbe Saran Psikolog

Türkü Su Demirel Serpil Keskin

Selin Dumlugöl Gonca

Yalı Çapkını yeni sezon fragmanı henüz yayınmadı.