Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan sevilen dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Dizinin izleyicileri Yalı Çapkını 31 Ocak Cuma akşamı var mı? sorusunun cevabını aratıyor. Peki, Yalı Çapkını yarın var mı? 31 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

YALI ÇAPKINI YARIN VAR MI?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verir. Kazalar zinciri, ailenin iç dinamiklerini altüst ederken sırlar ve pişmanlıklar su yüzüne çıkar. Ferit'in desteği, Seyran için bir nefes alma alanı yaratır. Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfeder. Ancak Ferit'in gözü kara hareketleri ve intikam planları, Seyran'ı bir kez daha endişelendirir. Halis Ağa'nın en güvendiği adamı Cengiz'in gelişi, evde merak uyandırır. Görevi, Ferit'e göz kulak olmaktır. Büyükhanım'ın geçmiş hesaplaşmaları ve Abidin'in hataları, aileyi bir kez daha paramparça eder. Bu sırada hayatta kalma savaşı veren Suna'dan gelen bir haber, hikayeyi yepyeni bir boyuta taşır.

31 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)

00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 – Güzel Köylü

05:00 – Kiralık Aşk