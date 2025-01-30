Yalı Çapkını yarın var mı? 31 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, Yalı Çapkını 31 Ocak 2025 Cuma günü yayınlanacak mı? Yeni bölüm bu hafta var mı? İşte Star TV yayın akışı ve Yalı Çapkını'nın yeni bölümüyle ilgili detaylar…
Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan sevilen dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Dizinin izleyicileri Yalı Çapkını 31 Ocak Cuma akşamı var mı? sorusunun cevabını aratıyor. Peki, Yalı Çapkını yarın var mı? 31 Ocak Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?
YALI ÇAPKINI YARIN VAR MI?
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verir. Kazalar zinciri, ailenin iç dinamiklerini altüst ederken sırlar ve pişmanlıklar su yüzüne çıkar. Ferit'in desteği, Seyran için bir nefes alma alanı yaratır. Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfeder. Ancak Ferit'in gözü kara hareketleri ve intikam planları, Seyran'ı bir kez daha endişelendirir. Halis Ağa'nın en güvendiği adamı Cengiz'in gelişi, evde merak uyandırır. Görevi, Ferit'e göz kulak olmaktır. Büyükhanım'ın geçmiş hesaplaşmaları ve Abidin'in hataları, aileyi bir kez daha paramparça eder. Bu sırada hayatta kalma savaşı veren Suna'dan gelen bir haber, hikayeyi yepyeni bir boyuta taşır.
31 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Yalı Çapkını (Yeni Bölüm)
00:30 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 – Güzel Köylü
05:00 – Kiralık Aşk