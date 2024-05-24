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YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU? #127916 Yalı Çapkını 71. bölüm fragman canlı izle!

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YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU? Yalı Çapkını 71. bölüm fragman canlı izle! Popüler dizi Yalı Çapkını'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, ana karakterlerden Orhan'ın hayatının tehlikede olduğu anlaşılıyor. Dizinin takipçileri, Orhan'ın ne olacağını merakla bekliyor ve yeni bölümü canlı izlemek için sabırsızlanıyor.

Sezon finali yapmaya hazırlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Emre Altuğ, veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında kaçırılan Orhan Korhan, babasını kurşunlardan korumak isterken vuruluyor. YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU? Yalı Çapkını 71. bölüm fragman canlı izle!

YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU?

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncularından Emre Altuğ, senaryo gereği kadrodan ayrılıyor.

YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU? #127916 Yalı Çapkını 71. bölüm fragman canlı izle!

BABASINI KURTARIRKEN VURULUYOR

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını'nın bugün yayınlanacak 71. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Emre Altuğ'un oynadığı Orhan Korhan kaçırılıyor. İşkence edilen ve kanlar içinde kalan Orhan, babası ve oğlu tarafından kurtarılıyor. Babasına ateş edildiğini gören Orhan, önüne atlıyor ve kurşunun hedefi olarak yere yığılıyor. İlk bölümden beri kadroda yer alan Emre Altuğ, senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor.

YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU? #127916 Yalı Çapkını 71. bölüm fragman canlı izle!

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YALI ÇAPKINI ORHAN ÖLÜYOR MU? #127916 Yalı Çapkını 71. bölüm fragman canlı izle!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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