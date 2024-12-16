Yalı Çapkını final mi yapacak, bitiyor mu? Yalı Çapkını dizisi ne zaman final yapacak?

Yalı Çapkını final mi yapacak ve bitiyor mu soruları gündeme geliyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ne zaman final yapacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Yalı Çapkını final bölümü ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?

Üç sezondur izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını" dizisinin, Mart ayı sonunda final yapacağı konuşuluyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir dönem reyting rekorları kıran ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dizi, önceki sezonlarda yakaladığı başarı sayesinde final kararından vazgeçilerek bir sezon daha uzatılmıştı. Ancak bu sezonki reytinglerin beklentilerin altında kalması, yapım ekibinin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğu konuşuluyor. İddiaya göre 'Yalı Çapkını'nın 100. bölüme kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Bu durumda mart ayının sonunda dizinin final yapması bekleniyor.