Yalı Çapkını CANLI İZLE! 20 Mart Yalı Çapkını 63. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 63.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Orhan'ın hapisten çıkışı herkesi çok mutlu eder fakat Suna ile Kaya'nın boşanacaklarını söylemesi tüm moralleri bozar. Kaya'nın Suna'ya el kaldırması evde infial yaratırken, duruma çok öfkelenen Ferit onu durdurur. Kaya'nın Suna'ya el kaldırdığı haberi Seyran ve Kazım'ı çok öfkelendirir ve soluğu Korhan'ların evinde alırlar ancak Suna'dan hiç beklemedikleri bir tepki görürler. Kazım'ın yaptığı zorbalıklara dur demeye karar veren Ferit, her şeyi göze alarak Seyran'ı Kazım'dan çekip alır. İkili arasında şefkatli ve sevgi dolu bir an yaşanırken, Seyran niçin nişanlanmak zorunda kaldığını anlatır. Seyran'ın yaptığı fedakarlık herkesi çok etkilerken, Kont Ziya'nın da yardımıyla Ökkeş'i etkisiz hale getirirler. Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, zor günleri geride bırakmak isteyen Ferit, Seyran'ı yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 63. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.