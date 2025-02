YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 14 Şubat yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 96. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ayşen'in merdivenlerden düşmesiyle yalıda büyük bir kriz patlak verir. Seyran ve Abidin, Ayşen'in sağlık durumu için endişelenirken Büyükhanım, durumu manipüle ederek Suna'yı suçlu duruma düşürmeye çalışır. Suna ise panik içinde masumiyetini kanıtlamaya çabalarken, geçmişten gelen hesaplaşmalar gün yüzüne çıkar.Öte yandan, Ferit dedesi Halis'in sağlık durumunun ciddiyetini öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Ailesinin ve işlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan Ferit, Seyran'ın desteğiyle önemli bir kararın eşiğine gelir.Abidin ve Suna, tüm yaşananlardan sonra yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak Büyükhanım, Abidin'in kendisinden kopmasına izin vermemeye kararlıdır.Hastanede gözlerini açan Ayşen, Suna ile yüzleşir ve sessiz kalması karşılığında ondan bazı taleplerde bulunmaya hazırlanır. Korhanlar, artık hiç olmadığı kadar kenetlenmiş bir durumdadır.

YALI ÇAPKINI 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 95. bölümün sonrasında seyirciler 96. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 96. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını fragmanlarını STAR TV ekranlarından takip edebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.