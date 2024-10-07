Yalı Çapkını 77. son bölüm neden yok? Yalı Çapkını dizisi, Star TV'de her hafta Cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor ve bölümleri hemen ardından Youtube platformuna yükleniyordu. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi, büyük bir izleyici kitlesine sahip. Ancak, 77. bölüm yayınlandıktan sonra Youtube'da bulunamaması izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Sosyal medyada ve forumlarda dizinin son bölümüyle ilgili merak giderek artarken, dizinin neden Youtube'a yüklenmediğine dair detaylar da ortaya çıktı. Peki, Yalı Çapkını 77. bölüm neden yok? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizinin 77. bölümü, her zamanki gibi Cuma akşamı Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Ancak diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler, Youtube platformunda yeni bölüme ulaşamadı. Bu durum sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açarken, birçok izleyici bölümün neden Youtube'a yüklenmediğini sorguladı.

Star TV ve dizinin resmi kanalları konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, izleyiciler sabırsızlıkla sorunun çözülmesini bekliyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NEDEN YOK?

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 77. bölümü, diğer bölümler gibi diziseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Ancak bu kez son bölümün Youtube'da yayınlanmaması dikkat çekti.

Son gelişmelere göre, Yalı Çapkını'nın bu bölümü özel bir durumdan dolayı tekrarsız ve fragmansız bir şekilde yayınlandı. Bu durum, dizinin Youtube platformuna yüklenme sürecini de etkiledi. Geçmiş bölümlerin aksine, izleyiciler 77. bölümü internet üzerinden izleyemeyecek.

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FULL İZLE

Yalı Çapkını dizisinin Youtube'da 77. bölümü bulunamıyor. Her hafta dizinin full bölümleri genellikle Star TV'deki yayın ardından hemen Youtube kanalına yükleniyordu. Ancak 77. bölüm, izleyicinin beklediği gibi Youtube'da yer almadı. Bu bölümün farklı bir formatta yayınlanmasından dolayı Youtube'da yer almadığı öğrenildi.

Dizi takipçileri, bu gelişmenin devam edip etmeyeceğini ve ilerleyen bölümlerde Youtube'a dönüş yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.