Üye Girişi
Haberler

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi? Popüler dizi Yalı Çapkını'nın 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Seyran'ın hayatı tehlikede olacak mı? Merakla beklenen bölümün detayları izleyicilerle paylaşıldı. Fragmanı tek parça izlemek isteyenler için linkler güncellendi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi? İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelen tehdit mesajıyla endişelenen Ferit, kimsenin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerinin daha da artırılmasını ister. Asuman'ın Doruk'la olan uygunsuz görüntülerinin internete düşmesi aileyi sarsarken, Halis Ağa ortaya çıkan bu gerçeğe büyük tepki gösterir. Doruk'u bulmak için büyük bir mücadeleye girişen Ferit, ona bu yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlıdır. Evden kovulan İfakat, Halis Ağa'nın gözündeki yerini kazanabilmek için yeni bir planı devreye sokar. Sağlığıyla ilgili hiç beklemediği bir gelişmeyi öğrenen Seyran, yeni ve büyük kararlar almak için harekete geçer. Tehdit mesajının sahibine ulaşmaya çalışan Ferit, aradığı düşmanın çok yakınında olduğundan haberdar değildir.

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi?

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi?

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yalı Çapkını Dizi Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

Atalanta Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! (HD) 22 Mayıs Atalanta B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sokak köpeği kanunu çıktı mı, Sokak köpekleri kanunu maddeleri ne? YALI ÇAPKINI 71. BÖLÜM FRAGMAN! Yalı Çapkını 71. bölüm fragman tek parça izle! Seyran ölecek mi? EXXEN canlı maç izle! (Atalanta-Bayer Leverkusen) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 22 Mayıs EXXEN spor canlı izle! KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMAN FULL İZLE! #127909 Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragman tek parça izle! Doğa ile Fatih barışacak mı? #127902 SURVİVOR 2024 ÖZGÜR TETİK KİMDİR? Özgür Tetik kaç yaşında, nereli? 22-23 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kim? Kong: Kafatası Adası filmi konusu, oyuncuları ve Kong: Kafatası Adası özeti! Kara Ağaç Destanı bitti mi, final mi yaptı? SON DAKİKA: 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! #129658 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu? 22-23 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? İngiltere erken seçime mi gidiyor? İngiltere seçimleri ne zaman? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 22 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 22 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Mayıs Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title