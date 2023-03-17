Yalı Çapkını 24.bölüm CANLI İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm İZLE! 17 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izle!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yalı Çapkını CANLI İZLE! Yalı Çapkını 24.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 17 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.

YALI ÇAPKINI 24.BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisi her Cuma saat 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yalı Çapkını 24. bölümü Star tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.