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Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli?

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Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Ertaş'ın yaşı ve nereli olduğu gibi detaylar hakkında bilgi arayışı sürüyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş oldu. Peki, Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli?

YALÇIN ERTAŞ KİMDİR?

  • Yalçın Ertaş, 1966 yılında Konya Ilgın'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ertaş, 1990 yılında Ilgın Vergi Dairesinde memur olarak göreve başladı.
  • 1997 yılında Seydişehir Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atması yapılan Ilgın, daha sonra Şırnak Vergi Dairesi Müdürü ve Merzifon Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.
  • Sekiz yıldır İnegöl Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Ertaş, evli ve 5 çocuk babasıdır.
  • Yalçın Ertaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Ilgın Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Gündem Politika Haberler

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