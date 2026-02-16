Haberler

Yalancı bahar sona eriyor! Fırtına yıkacak, gökten çamur yağacak

Güncelleme:
Şubat ayının ortalarında olunmasına rağmen, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Son iki gündür adeta bahar havası yaşanıyor. Ancak meteorolojiden uyarı geldi. Buna göre bugün fırtına ve çöl tozu etkili olacak. Termometreler bugün 5, çarşambaya kadar ise 11 derece düşecek. Uzmanlar, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı.
  • Hava sıcaklıkları bugün 5 derece, çarşambaya kadar 11 derece düşecek.
  • Marmara ve Ege'de toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üstüne uyarı geldi. Uzmanlar, çamur yağabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları bugün 5, çarşambaya kadar ise 11 derece düşecek.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor. İç bölgelerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

19 İLE SARI KODLU UYARI

MGM ayrıca Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yayınladı.

ÇÖL TOZU UYARISI

MGM, Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme ve çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Merve Yaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
