Dram yüklü anne kız hikayesi ile izleyici karşısına çıkan hazırlanan "Yalan" dizisinin başrol oyuncuları Aslıhan Güner ve Eylül Tumbar'ın benzerliği çok şaşırtırken dizinin diğer detayları araştırıldı. Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melike'yi kızlarından ayıracaklar mı? Melike kızlarıyla beraber yeni bie hayat kurmanın planlarını yapar. Berrin ise Duru'yu Melike'nin elinden almak için planlar yapar. Melike aklanmak isterken yeniden kendini suçlanırken bulur. Peki, Melike'yi kızlarından ayıracaklar mı?

YALAN SON ÖLÜMDE NELER OLDU?

Duru ve Kerim yakınlaşıyor!

Melike, Hazal'ı Kerim konusunda uyarıyor. Kerim, Duru'ya karşı olan hislerini bir türlü bastıramıyor. Duru ve Kerim yakınlaşıyor. Duru ve Kerim arasındaki yakınlaşmayı önce Melike sonra Hazal görüyor.

YALAN KONUSU NE?

METİN AKPINAR VE KIZININ HİKAYESİ DİZİ Mİ OLDU?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Yalan dizisi ekrana gelmeden gündem oldu. Etkileyici hikayesi ile merak edilen dizinin yayınlanan iki tanıtımında da önemli bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda Aslıhan Güner'in canlandırdığı Melike karakterinin cezaevine girdiği için kızı Duru'yu ablasına emanet ettiği ve ablası Hülya'nın da bebeği evlatlık olarak verdiği görüldü. Bu olay yeni bir tartışma konusunu da beraberinde getirdi; Dizinin hikayesi Metin Akpınar ve kızı Duygu Nebioğlu'nun hikayesi mi?

DURU AKSOY ASLINDA DUYGU NEBİOĞLU MU?

Dram dolu anne-kız hikayesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırdı. Dizinin ekrana gelen fragmanlarında önemli bir detay dikkat çekti. "Melike'nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy'un kızı Duru Aksoy..." repliği seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, "Duru Aksoy aslında Duygu Nebioğlu mu?" sorusunun cevabını beklerken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

Yalan CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yalan dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.