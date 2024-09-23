Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yalan canlı izle! Kanal D Yalan 15. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün?

YALAN KONUSU NE?

Dram dolu anne-kız hikayesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalan, yayınlanan tanıtımları ile merak uyandırdı. Dizinin ekrana gelen fragmanlarında önemli bir detay dikkat çekti. "Melike'nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy'un kızı Duru Aksoy..." repliği seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Duru Aksoy karakterinin Duygu Nebioğlu olup olmadığı ise büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, "Duru Aksoy aslında Duygu Nebioğlu mu?" sorusunun cevabını beklerken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalan'ın oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN BUGÜN YOK MU, YALAN DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Yalan 27 Mayıs Pazartesi 20.00'da Kanal D'de başlamıştı ve her pazartesi ekrana geliyordu.

Yalan dizisi artık Cumartesi günü ekrana geliyor. Pazartesi günleri Güzel Aşklar Diyarı ekrana geliyor.