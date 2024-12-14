Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu?

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YALAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aladağ aşiretinden gelen Alaz, Duru'yu istediğini söyledikten sonra Melike ve Kadir çok sinirlenirler. Kadir güvenlik önlemi için bütün korumaları Melike'nin evine yönlendirir. Bir süreliğine Melike'nin evine taşınır. Tuna, Duru'nun sürekli korumalarla olmasından çok sıkılmıştır. Duru'yu korumalardan uzaklaştırmaya çalışırken farkında olmadan Alaz'ı, Duru'ya yaklaştırır. Duru, Berrin'in verdiği vasiyetle ne yapacağını bilemez ve amcası Kadir Karaca'dan yardım ister.

Yusuf, kasasından çalınan evraklarla ilgili Hazal, Hülya ve Cengiz'den şüphelenir. Vasiyeti ve evlilik sözleşmesini kaybeden Yusuf, Kadir'le karşı karşıya gelir. Berrin, Hülya ve Cengiz'den yararlanmaya devam etmek ister. Ve onları bu kez de Yusuf'un telefonundaki videoya yönlendirir. Hazal ve Yusuf yakınlaşır. Fakat Hazal'ın aklında Yusuf'un telefonundaki video vardır. Videoya ulaşır. Yusuf ve Berrin'in Haluk Aksoy'un katili olduğunu öğrenir. Hazal şimdi büyük bir ikilemdedir. Bu videoyu Hülya ve Cengiz'e gönderip onların hayatlarını mı kurtaracak yoksa göndermekten vazgeçip yeni aşık olduğu kocası Yusuf'u mu koruyacaktır? Alaz, Melike'nin evine gelir ve Duru'yu kendine ister. Duru, Alaz'a nasıl bir karşılık verecektir?

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