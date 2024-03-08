Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan adayı ise Yakup Odabaşı oldu. Yakup Odabaşı kimdir? Yakup Odabaşı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

YAKUP ODABAŞI KİMDİR?

1960 yılında Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinin Tuluntaş köyünde dünyaya geldi. Yakup Odabaşı, eğitimini Gölbaşı 'nda tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra ticaret ve sanayi kuruluşlarında Ekonomi Danışmanlığı yapmıştır. Daha sonra koordinatör olarak devam etmiş ve diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi ile siyaset hayatına atılmıştır. Partide iki dönem kurucu İlçe Başkanlığı vazifesinde yer almış ve yönetim kurulu kadrosunda da bulunmuştur. Gölbaşı Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkent İktisatçılar Birliği ve aynı zamanda Ankaralılar Derneği Üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.