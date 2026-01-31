Haberler

Yakalama kararı çıkarılan Yaren Alaca'nın nerede olduğu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Tiktok fenomeni Yaren Alaca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada adı geçen fenomenin ülkeyi terk ettiği ve ABD'ye gitti ortaya çıktı.

  • İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında 26 kişi hakkında gözaltı kararı ve 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
  • Hakkında yakalama kararı çıkan TikTok fenomeni Yaren Alaca'nın ABD'nin California eyaletinde olduğu öğrenildi.
  • Yaren Alaca, ABD'ye dil eğitimi amacıyla gittiğini açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon gerçekleşti. YouTube ve rapçi isimlerin de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı, 10 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkan Tiktok fenomeni Yaren Alaca'nın nerede olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

YouTube ve rapçi isimlerin de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı listesinde Hasan Can Kaya, Reynmen, Ebo, Çakal, Berkcan Güven gibi çok sayıda ünlü ismin olduğu öğrenildi.

10 ÜNLÜ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Gözaltına alınanların haricinde de 10 ünlü isim için için yakalama kararı verildi. Bu isimlerden biri de Tiktok fenomeni Yaren Alaca oldu.

OPERASYONDAN SAATLER ÖNCE ABD'YE GİTTİ

Soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı bulunan Alaca'nın dün ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Yaren Alaca'nın California'da olduğu öğrenildi. Alaca'nın havalimanından ayrıldığı anlara dair görüntülerin de soruşturma dosyasına girdiği kaydedildi.

DİL EĞİTİMİ İÇİN ABD'YE GİTMİŞ

Hakkında gözaltı kararı bulunan Yaren Alaca, dün ABD'ye gidişinin dil eğitimi amaçlı olduğunu açıkladı.

