Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?

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YABANİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Her şeyin sorumlusunun Hande olduğu anlaşılır ancak bu durum sorunları da beraberinde getirir. Herkes çoktan suça bulaşmıştır ve polisin radarındadır artık. Asi ve Alaz'ı alacaktır polisler ama Alaz, Asi'nin suçsuz olduğunu söylese de nafiledir. Asi asla buna müsaade etmeyecektir. Her şeyi itiraf eder… İkisi de ceza alacaktır ama aldıkları ceza aslında ikisine de ödüldür. En keyifli cezaya çarptırılır ikili.

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