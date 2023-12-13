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YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle!

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FOX TV'nin sevilen dizisi Yabani Salı günü 15. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE! Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! Araştırması yapıyor.

Yabani Her Salı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yabani 15. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE! Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! İşte detaylar…

YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE

Sevilen dizi Yabani her Salı FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Yabani bu akşam (19 Aralık) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Yabani Kanalını ziyaret edebilirsiniz. Yabani'nin bu haftaki (12 Aralık) bölümü ise Youtube kanallarında paylaşıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz.

YABANİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın, Şebnem Hassanisoughi, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol

YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle!

YABANİ KONUSU NE?

Yaman kaçırıldığı günlerde Rüyaların evindeki mahzende tutulduğunu hatırlamıştır. Rüya'nın dayısı İlker onu kaçırmıştır. Üstelik Soysalan ailesinden birinin isteğiyle… Yaman için bu gerçeği sindirmek hiç de kolay olmayacaktır. Aşık olmak üzere olduğu kızın ailesinden kendi ailesine uzanan kirli bir oyunun kurbanı olduğunu anlayan Yaman geçmişin sırlarla dolu kapısını aralamıştır ve artık bu yolun bir dönüşü yoktur. Alaz ve Çağla Yaman'ı hayatlarından çıkarmayı başardıkları için mutluyken Yaman ondan çocukluğunu çalanı bulmak üzere hiç beklenmedik bir hamle yapar. Yaptığı hamle her iki tarafında dengelerini tekrar bozacaktır. Yaman'ın neyin peşinde olduğundan habersiz Cesur, Yaman olmadan da ayakta kalabileceklerini ispat etmek hırsıyla başını büyük bir belaya sokarken, Alaz'ın aradığı fırsat önüne düşer. Cesur'un ipleri Alaz'ın elindedir artık… Dolayısıyla da Yaman'ın… Yaman ise Alaz'ın kurduğu tuzaklardan habersiz peşine düştüğü sorunun cevabını bulmak üzeredir. Çocukken İlker'e onu kaçırtan Soysalan kimdir? Annesi mi? Babası mı? Yoksa dedesi mi? "Kimi kimden koruyorsunuz?" dedi Yabani. "Bizi sokaklardan mı, yoksa sokakları bizden mi?" Henüz dört yaşındayken köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen Ali, tam on yedi sene sonra evine Yaman olarak döner. Bu hikâye, bu gencin "Yaman Ali" olarak kendini yeniden var etme mücadelesinin hikayesidir.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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Yabani 3. Sayfa Dizi Gündem Haberler

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