Yabancı Basın Mensupları Çankırı'yı Gezdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen tanıtım çalışmaları kapsamında yabancı basın mensupları, Çankırı'yı ziyaret etti. Basın mensupları, Çankırı Tuz Mağarası, Çivitcioğlu Medresesi ve tarihi Çankırı evlerini gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin yurt dışında tanıtımına yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında yabancı basın mensupları, Çankırı'ya geldi.
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'dan gelen ve Çankırı Tuz Mağarası'nı gezen basın mensuplarına mağara hakkında bilgi verildi.
Ardından Çivitcioğlu Medresesi'ni gezen konuklar, ebru sanatçısı Ali Akgül eşliğinde hünerlerini sergiledi.
Çankırı Kalesi'nden şehri panoramik olarak izleyen konuklar, son olarak tarihi Çankırı evlerinin bulunduğu sokağı gezdi.