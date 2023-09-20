Yabancı Basın Mensupları Çankırı'yı Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen tanıtım çalışmaları kapsamında yabancı basın mensupları, Çankırı'yı ziyaret etti. Basın mensupları, Çankırı Tuz Mağarası, Çivitcioğlu Medresesi ve tarihi Çankırı evlerini gezdi.