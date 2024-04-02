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Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor?

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Başrollerinde Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Tilbe Saran, Halil Babür ve Arif Pişkin'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nden kötü haber geldi. Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? İşte detaylar...

YABAN ÇİÇEKLERİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, pazartesi akşamları ekrana gelen Yaban Çiçekleri dizisi güçlü kadrosu ve senaryosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. 2. bölümü yayınlanan dizinin 3. bölümle final yapmasına karar verildi.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapıp yapmayacakları merak konusuydu.

Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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