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"X" neden açılmıyor, çöktü mü? Bugün 14 Mayıs "X" sorun mu var?

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14 Mayıs 2024'te popüler sosyal medya platformları X ve Instagram'da akış yenilememe sorunu yaşandığı iddia edildi. X'de sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. "X" üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde X akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde "X" çöktü mü? X'de sorun mu var? X akış yenilenmiyor! X'de sorun mu var? X'de ne oldu?

X çöktü mü? "X" sorun mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. "X" üzgünüz bir sorun oluştu. lütfen tekrar dene hatası veriyor. Bugün akşam saatlerinde X'de akış yenilememe sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde "X" çöktü mü? "X" sorun mu var? "X" akış yenilenmiyor! X'de sorun mu var? X'e ne oldu? İşte detaylar…

14 MAYIS 2024 "X" VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Popüler sosyal medya platformu X'de ve Instagram'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor.

Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde akış yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

X global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

'X' neden açılmıyor, çöktü mü? Bugün 14 Mayıs 'X' sorun mu var?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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