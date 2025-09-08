Twitter X çöktü mü? 8 Eylül Pazartesi X (Twitter) neden girilmiyor?

Kimi kullanıcılar platforma sorunsuz bağlanabilirken, bazıları ise "gönderi yüklenemedi" uyarısıyla karşılaştı. Bu durum, "X çöktü mü?" tartışmalarını daha da alevlendirdi. Özellikle mobil uygulamalarda görülen yavaşlama, teknik bir arızanın olabileceğini düşündürdü. Google'da da en çok araştırılan konulardan biri haline gelen bu sorun, "8 Eylül X neden açılmıyor?" sorusunu öne çıkardı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

8 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla pek çok kullanıcı X platformuna erişimde sorun yaşadı. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, gönderi paylaşımı, etkileşim ve zaman akışını yenileme gibi temel işlevlerde de aksaklıklar görüldü.

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların yoğun şekilde paylaştığı raporlara göre X (Twitter) tarafında teknik bir problem yaşandığı tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde erişim sağlanırken, birçok kullanıcı farklı hata mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.

TWITTER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Yaşanan erişim sorunu hakkında şirketten veya yetkili kurumlardan resmi bir duyuru yapılmadı. Açıklama geldiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.