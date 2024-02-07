Winston Churchill'in dişleri ne kadara satıldığı merak ediliyor. Dişler, Churchill'in doğal kekelemesini korumak ve ünlü konuşmalarını yapabilmek için özel olarak tasarlandı. Altın kaplamalı dişler, dişçi Sir Wilfred Fish ve teknisyen Derek Cudlipp tarafından yapıldı. Winston Churchill'in dişleri ne kadara satıldı? Detaylar haberimizdedir…

WINSTON CHURCHILL'İN DİŞLERİ NE KADARA SATILDI?

Winston Churchill'in özel olarak yapılan takma dişleri, bir müzayedede beklenen fiyatın iki katından fazla, 18.000 sterline satıldı. Dişler, Churchill'in doğal kekelemesini korumak ve ünlü konuşmalarını yapabilmek için özel olarak tasarlandı. Altın kaplamalı dişler, dişçi Sir Wilfred Fish ve teknisyen Derek Cudlipp tarafından yapıldı. Dişlerin satışı, Cotswold Müzayede Şirketi tarafından gerçekleştirildi ve önceden belirlenen satış fiyatı 8.000 sterlindi. Takma diş setinin II. Dünya Savaşı'nın başlangıcında yapıldığı ve Churchill'in gömülürken yanında bir set olduğuna inanılıyor.