Haberler

Wilma Elles doğum sonrası formda kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles doğum sonrası formda kalma sırrını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dört çocuk annesi Wilma Elles, doğum sonrası nasıl form tuttuğunu anlattı. Kısa sürede eski görünümüne kavuşan oyuncu, bunun sırrını limon suyu, bitki çayları, emzirme ve aktif yaşam tarzına bağladı. "Vücudum artık bu duruma alıştı" diyen Elles, yeni doğan bebeğiyle geçirdiği günlerin tadını çıkardığını söyledi.

  • Wilma Elles doğumdan birkaç gün sonra formuna kavuştuğunu belirtti.
  • Wilma Elles formda kalma sırrı olarak limon suyu, bitki çayları tüketmek, sürekli sıvı almak, emzirmek ve aktif bir yaşam sürmek olduğunu açıkladı.
  • Wilma Elles ev düzenini korumak için bir yerden bir yere hiçbir zaman bir şey toplamadan gitmediğini söyledi.

Dört çocuk annesi ünlü oyuncu Wilma Elles, doğum sonrası formda kalma sürecini ve annelik deneyimini anlattı. Annelik yolculuğunun her seferinde kendisine yeni bir anlam kattığını söyleyen Elles, "Yeni doğan tadını çıkarmak hayattaki en güzel şey. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, bu dönemi dondurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Wilma Elles doğum sonrası formda kalma sırrını açıkladı

Doğumdan sadece birkaç gün sonra formuna kavuştuğunu belirten oyuncu, bu sürecin kendisi için şaşırtıcı derecede kolay geçtiğini söyledi. Elles, "Ben de inanamadım, vücudum sanki bu duruma alıştı. Her şey bu sefer çok daha rahat ilerledi. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle oluyor" dedi.

FORMUNUN SIRRINI PAYLAŞTI

Formda kalmanın sırrını da paylaşan Elles, "Limon suyu, bitki çayları tüketiyorum. Sürekli bir şeyler içiyorum, bu çok yardımcı oluyor. Ayrıca emzirmek de doğal bir denge sağlıyor. Zaten çok aktif bir yaşamım var" diye konuştu. Evde dört çocukla geçen yaşamına da değinen Elles, düzeni korumanın en büyük sırrını açıkladı: "Bir yerden bir yere hiçbir zaman bir şey toplamadan gitmiyorum. Aksi halde ev düzeni sağlamak çok zor. Her yerde çocuk var ama bu beni mutlu ediyor."

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı

Anne ile oğlundan günlerdir haber yok! "Araç" detayı gizemi artırıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.