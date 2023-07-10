Son zamanlarda birçok kullanıcı, Whatsapp üzerinden yabancı numaralardan arama aldığını bildirdi. Bu durum, kullanıcıların güvenlik endişelerine neden oluyor. Peki Whatsapp'tan yabancı numaralar neden arıyor? "Whatsapp yabancı numara arıyor" arama hatası mı?

Whatsapp'tan yabancı numara arıyor! Son zamanlarda birçok kullanıcı, Whatsapp üzerinden yabancı numaralardan arama aldığını bildirdi. Bu durum, kullanıcıların güvenlik endişelerine neden oluyor. Peki Whatsapp'tan yabancı numaralar neden arıyor? "Whatsapp yabancı numara arıyor" arama hatası mı? Detaylar...

WHATSAPP'TAN YABANCI NUMARA NEDEN ARIYOR?

Bazı kullanıcılara Whatsapp üzerinden yurt dışından arama aldıklarını sosyal medyada ifade ettiler. Sürekli devam eden bu aramaların sebebi araştırılıyor. Uzmanlar, bu tür aramaların genellikle dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olmalı ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirmelidir.

Whatsapp ile yurt dışından yapılan yabancı numaralı aramaların sebebi henüz bilinmiyor.