Volkan Uçak psikolog mu diye araştıranlar sıklıkla televizyon programlarındaki görüntülerine, hipnoz seanslarına ve Mind?Renew eğitimlerine tanıklık ediyor. Ancak tüm bu imajının ardında diplomasının sahte olduğu ve bu nedenle "psikolog mu değil mi" tartışmaları yaşandığı ortaya çıktı. Peki, Volkan Uçak psikolog mu?

VOLKAN UÇAK PSİKOLOG MU?

Ankara merkezli operasyon kapsamında 58 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise tutuklandı. Bu kişiler arasında kamuoyunda "Doktor" ve "psikolog" olarak tanınan Volkan Uçak da bulunuyor. Operasyonun temel unsuru, kamu görevlerine ait e-imzaların sahte yollarla temin edilerek sistemlere yetkisiz erişim sağlanmasıydı; bu erişimle sahte diplomalar, ehliyet ve resmi belgeler düzenlendiği tespit edildi.

Volkan Uçak'ın Ege Üniversitesi Psikoloji lisans diploması ile Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kayıtlarında Uçak adına kayıtlı hiçbir diploma veya sınav bilgisi yer almıyor. Uçak ise kendi beyanında, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia etmiş ancak bu iddia herhangi bir resmi belgeyle desteklenememiştir.

VOLKAN UÇAK KİMDİR?

Volkan Uçak, "MIND RENEW" bilinçaltı telkinleri alanında uzmanlaşmış deneyimli bir eğitmen ve danışmandır.