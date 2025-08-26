Volkan Büyükhanlı, Türkiye'nin tanınmış müteahhitlik firmalarından biri olan Büyükhanlı İnşaat'ın varislerinden biri olarak öne çıkıyor. İş dünyasında aktif bir rol üstlenen Volkan Büyükhanlı kimdir, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor gibi sorular kamuoyunda sıklıkla gündeme geliyor. Peki, Volkan Büyükhanlı kimdir? Volkan Büyükhanlı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

VOLKAN BÜYÜKHANLI KİMDİR?

Volkan Büyükhanlı, Ankara doğumludur. Eğitimini de burada tamamlamış, ardından üniversite öğrenimi için Bilkent Üniversitesi'ne devam etmiştir. Volkan Büyükhanlı, 2008 yılında Sanem Büyükhanlı ile evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Volkan Büyükhanlı, genç yaşına rağmen Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Fuga Otel'in işletmesini devralarak sektöre adım atan Büyükhanlı, beach partileri ve lüks hizmet anlayışıyla öne çıktı.

Ayrıca, dünyaca ünlü markaların yer aldığı Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa otelinin yatırımcıları arasında yer alarak sektördeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Volkan Büyükhanlı'nın bu girişimleri, onun vizyon sahibi bir yatırımcı olduğunu da gösteriyor. Turizm yatırımları dışında inşaat ve mülk yönetimi alanlarında da faaliyet gösterdiği biliniyor.