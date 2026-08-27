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Volgo-Don 5021'de Açlık ve Salgın Tehdidi: 12 İşçi Haklarını Savunuyor

Volgo-Don 5021'de Açlık ve Salgın Tehdidi: 12 İşçi Haklarını Savunuyor
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Rusya-Türkiye hattında çalışan Volgo-Don 5021 gemisinde kalan 12 işçi, şirketin savaşı bahane ederek haklarını gasp ettiğini, açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduklarını açıkladı. İşçiler, tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Rusya- Türkiye hattında çalışan Volgo-Don 5021 gemisinde açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehdidiyle baş başa kalan 12 işçi, şirketin savaşı bahane ederek haklarını gasbettiğini açıkladı. Tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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