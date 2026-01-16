Voleybolcu Derya Çayırgan'ın 'biriktirip aldım' dediği lüks rezidans görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın, Masak Raporlar'ında geçen para alışverişinde "ev almak için gönderdim" dediği söz konusu havuzlu lüks rezidans görüntülendi.

Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından, sevk edildiği mahkemece hakkında, "konutu terk etmemek ve yurtdışına çıkış yasağı" adli tedbiri verilmişti. Çayırgan'ın ifadesinde bahsettiği "biriktirdiğim paralardı, ev aldım" dediği öğrenilmişti. Çayırgan'ın "biriktirip aldım diyerek aldığı Beylikdüzü'ndeki havuzlu lüks rezidans havadan görüntülendi.

Öte yandan, söz konusu lüks rezidans sitesinde dairelerin değerlerinin ikinci el piyasasında bugün ortalama 7 milyonu bulduğu öğrenildi.