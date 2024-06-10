Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti! #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele Tuuba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele Tuuba konusu nedir, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler ve Vizontele Tuuba özeti gibi konuları inceliyoruz.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Vizontele filminin devamıdır. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli oynamıştır.

Ülke 1980'lerin politik kargaşasıyla yüzleşirken siyasetin uzağında kalan, apolitik bir köy, olanlardan haberdar değildir. Batıdan sürülen bir öğretmen köye gelirken, beraberinde de farklı politik ideolojileri getirecektir. Öğretmenin kızı olan Tuba ise, Emin'in duygusal dünyasını titreştirecektir. Televizyonun getirilerini zorlukla sindirebilen bir köy, kendisine yabancı olan farklı düşünsel dünyaları da kabullenebilecek midir?

VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 2003 (127 dk)

Vizyon Tarihi: 23 Ocak 2004 Cuma

Senaryo: Yılmaz Erdoğan

Yılmaz Erdoğan Deli Emin

Tarık Akan Güner Sernikli

Altan Erkekli Başkan Nazmi

İclal Aydın Reyhan

Demet Akbağ Sıti Ana

Tuba Ünsal Tuba Sernikli

Tolga Çevik Nazif

İdil Fırat Aysel Sernikli

Bican Günalan Sezgin

Şener Kökkaya Basri

Salih Kalyon Casım

Tuncer Salman Ahmet

Erdal Tosun Manav Şehmus

Bülent İnal Mahmut Duran

Celal Tak Panayırcı

Nuri Gökaşan Jandarma Komutanı Ercüment

Zerrin Sümer Vildan Hanım

Sinan Bengier Kamyoncu

Caner Alkaya İso

Cezmi Baskın Latif

Zeynep Tokuş Asiye

Selim Erdoğan Servet

Volkan Demirok Kino

Bahri Beyat Türkçe Öğretmeni

Nejat Uygur Hacı Zübeyir

Deniz Akkaya Deniz Kızı

Bahtiyar Engin Civciv Satıcısı

Ata Demirer Telekutucu

Selahattin Taşdöğen Simo

Meral Çetinkaya Felek

Şenol Ballı Yılmaz

Şahin Yaylı Musto

Sinan Kılıç Aykut

Nusret Karakuş Veysi

Deniz Erdoğan Cevdet

Cahit Taş Rüstem

Tuna Orhan Cahit

Derya Oyanay Fadile

Elif İnci Fazilet

Yasemin Ergene Aynur

Arzu Tan Bayraktutan Zehra