Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vizontele, 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?

VİZONTELE NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ İL VE İLÇEDE?

Filmin hikâyesi Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

Film, 1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatmaktadır. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali, televizyonun, yani ''vizontele''nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Haberler

Bakmadan Geçme

Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti! Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi! Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti! Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ömer neden yok? Ömer yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar neden yok? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title