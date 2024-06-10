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Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?

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Vizontele, 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?

Filmin hikâyesi Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.

VİZONTELE KONUSU NEDİR?

Film, 1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatmaktadır. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali, televizyonun, yani ''vizontele''nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.

VİZONTELE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

ÇEKİMLERİ

Vizontele, 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikâyesi Hakkâri'de geçmekteyse de burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ömer Faruk Sorak Yılmaz Erdoğan Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

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