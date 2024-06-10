Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Vizontele, 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Filmin hikâyesi Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.
VİZONTELE KONUSU NEDİR?
Film, 1974 yılının başlarında Hakkâri'ye televizyon gelmesini anlatmaktadır. Burası, her şeyin haberinin en son ulaştığı yerlerden birisidir ve bunu duyan ahali, televizyonun, yani ''vizontele''nin nasıl bir şey olduğunu çok merak eder. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar, alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi, bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin, aslında deli olmayan, teknolojik aletlere pek ilgisi olan, bütün radyoları tamir eden ve ilginç bir yaşantıya sahip olan bir karakterdir.
VİZONTELE OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yılmaz Erdoğan - Deli Emin
Demet Akbağ - Sıti Ana
Altan Erkekli - Nazmi
Cem Yılmaz - Fikri
Şebnem Sönmez - Gülizar
Bican Günalan - Sezgin
Erdal Tosun - Şeyhmuz
Cezmi Baskın - Latif
Meral Çetinkaya - Nevin
Yasemin Alkaya - Gülşen
Zeynep Tokuş - Asiye
İclal Aydın - Reyhan
Erkan Can - Mela Hüseyin
Tolga Çevik - Nazif
Mesut Çakarlı - Rıfat
Tuncer Salman - Ahmet
Serhat Özcan - Engin
Şafak Sezer - Veli
Şener Kökkaya - Basri
Zerrin Sümer - Zerrin
Selahattin Taşdöğen - Simo
Betül Arım - İsmihal
Sinan Bengier - Cevat
Deniz Erdoğan - Cevdet
Yaşar Akın - İhsan
Caner Alkaya - İso
Şenol Bali - Yılmaz
Şahin Yaylı - Musto
Sinan Kılıç - Aykut
Köksal Engür - Tekin
Can Kahraman - Ezo
Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar
ÇEKİMLERİ
Vizontele, 2000 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikâyesi Hakkâri'de geçmekteyse de burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı.