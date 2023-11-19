VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER 2023 TÜRKİYE || TC Kimlik ile hangi ülkelere gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi!

Vizesiz gidilen ülkeler listesi zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere resmi konsolosluk veya dışişleri bakanlığı sitelerinden ulaşmak her zaman en doğrusudur. Peki, Vizesiz gidilen ülkeler 2023 Türkiye nelerdir? TC Kimlik ile hangi ülkelere gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi! İşte detaylar…

2023 itibariyle, Türk pasaportu sahipleri için birçok ülkeye vizesiz seyahat imkanı bulunmaktadır. Aşağıda, Türk vatandaşlarının vizesiz veya kolay vize alabilecekleri bazı ülkeler verilmiştir. Peki, Vizesiz gidilen ülkeler 2023 Türkiye nelerdir? TC Kimlik ile hangi ülkelere gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi! İşte detaylar…

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER 2023 TÜRKİYE

1. Arnavutluk

2. Bosna-Hersek

3. Gürcistan

4. Karadağ

5. Kosova

6. Kuzey Makedonya

7. Maldivler

8. Moldova

9. Sırbistan

10. Gürcistan

11. Ukrayna

12. Ürdün

13. Endonezya

14. Kazakistan

15. Kırgızistan

16. Maldivler

17. Singapur

18. Tayland

19. Trinidad ve Tobago

20. Filistin

21. Seyşeller

22. Quba

TC KİMLİK İLE HANGİ ÜLKELERE GİDİLİR?

Seyahat etmeyi düşündüğünüz ülkenin vize politikaları zaman içinde değişebileceği için seyahat etmeden önce güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, vizesiz seyahat hakkı bazen belirli bir süreyle sınırlı olabilir, bu nedenle seyahat öncesinde bu konuda bilgi almak da önemlidir.