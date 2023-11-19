VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER 2023 TÜRKİYE || TC Kimlik ile hangi ülkelere gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi!
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Vizesiz gidilen ülkeler listesi zaman içinde değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere resmi konsolosluk veya dışişleri bakanlığı sitelerinden ulaşmak her zaman en doğrusudur. Peki, Vizesiz gidilen ülkeler 2023 Türkiye nelerdir? TC Kimlik ile hangi ülkelere gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi! İşte detaylar…
2023 itibariyle, Türk pasaportu sahipleri için birçok ülkeye vizesiz seyahat imkanı bulunmaktadır. Aşağıda, Türk vatandaşlarının vizesiz veya kolay vize alabilecekleri bazı ülkeler verilmiştir. Peki, Vizesiz gidilen ülkeler 2023 Türkiye nelerdir? TC Kimlik ile hangi ülkelere gidilir? Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi! İşte detaylar…
VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER 2023 TÜRKİYE
1. Arnavutluk
2. Bosna-Hersek
3. Gürcistan
4. Karadağ
5. Kosova
6. Kuzey Makedonya
7. Maldivler
8. Moldova
9. Sırbistan
10. Gürcistan
11. Ukrayna
12. Ürdün
13. Endonezya
14. Kazakistan
15. Kırgızistan
16. Maldivler
17. Singapur
18. Tayland
19. Trinidad ve Tobago
20. Filistin
21. Seyşeller
22. Quba
TC KİMLİK İLE HANGİ ÜLKELERE GİDİLİR?
Seyahat etmeyi düşündüğünüz ülkenin vize politikaları zaman içinde değişebileceği için seyahat etmeden önce güncel bilgileri kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, vizesiz seyahat hakkı bazen belirli bir süreyle sınırlı olabilir, bu nedenle seyahat öncesinde bu konuda bilgi almak da önemlidir.