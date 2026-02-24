Haberler

Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan

Video çekip görevinden istifa etti, nedeni olaydan daha enteresan
Güncelleme:
Bir hemşire, eşinin istememesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini sosyal medyada duyurdu. Gelen eleştirilere ise mesleğin fiziksel ve mental olarak çok yorucu olduğunu belirterek kararını savundu.

  • Bir hemşire, eşinin daha fazla çalışmasını istemediği için görevinden istifa etti.
  • Hemşire, mesleğinin hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucu olduğunu belirtti.
  • Hemşire, maaşın kendini yıpratmaya değmediğini ve 24 saat nöbet tutmayanların kendisini yargılamaması gerektiğini söyledi.

Bir hemşire, görevinden istifa ettiğini sosyal medyada paylaştığı videoyla açıkladı. Kararının gerekçesini anlatan kadın, eşinin daha fazla çalışmasını istemediğini söyledi.

"ARTIK EVİMDE OLACAĞIM"

Mesleğinin hem fiziksel hem de mental olarak çok yorucu olduğunu belirten hemşire, "Kocam daha fazla çalışmama izin vermediği için istifa ettim. Benim işim hem fiziksel hem mental olarak çok yorucu bir iş. Artık evimde olacağım ve vaktimin kıymetini daha çok bileceğim" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Paylaşımın ardından gelen eleştiriler üzerine bir video daha çeken kadın, kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi. "Beni linçlediniz ama çoğunuzun eşi 'istifa et, ben sana bakarım' dese kına yakarsınız. Maaş asla kendimi yıpratmama değmiyor. 24 saat nöbet tutmadıysanız beni lütfen yargılamayın" sözleriyle kararını savundu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ben ne izledim abi anlamadım ?

Haber YorumlarıRuhi Kara:

Akıllı kadınmış. Çocukları kreşlerde, bakıcılarda ziyan olmaz. Ev de huzur olur, sıcak yemek, saatinde kahvaltı olur.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

