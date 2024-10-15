Victoria's Secret Fashion Show'da Irina Shayk var mı?

Irina Shayk, 2024 Victoria's Secret Fashion Show'da yürüyecek mi ve Victoria's Secret Fashion Show saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Victoria's Secret Fashion Show'da Irina Shayk var mı? Detaylar haberimizdedir…

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW'DA IRINA SHAYK VAR MI?

2024 Victoria's Secret Fashion Show, büyük bir merakla beklenirken, moda dünyasının tanınmış isimlerinden Irina Shayk'ın bu yılki defilede yer almayacağı haberi gündeme geldi. Irina Shayk, yıllar boyunca Victoria's Secret podyumlarında gösterdiği başarılı performanslarıyla bilinen ve sevilen bir modeldi. Ancak 2024 şovunda podyuma çıkmayacağına dair haberler, hayranlarını ve moda tutkunlarını üzdü.

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