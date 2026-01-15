Haberler

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Güncelleme:
Ankara'da kesmek üzere eve getirdiği yaban tavşanını yastıkla korkutan adam sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tavşanın can havliyle çırpındığı anlar yürekleri dağladı.

  • Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir şahıs doğadan yakaladığı yaban tavşanına yastıkla defalarca hamle yaparak hayvanı korkuttu.
  • Görüntülerde, kapalı bir odada kaçacak yer bulamayan yaban tavşanının yastıktan kurtulmak için çırpındığı kaydedildi.
  • Hayvanın yaşadığı stres ve korku kameraya yansırken, görüntüyü çeken ve tavşanı korkutan şahsa tepkiler geldi.

Başkentte çekildiği belirtilen ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldırdı.

İddiaya göre, kesmek amacıyla doğadan yakalayarak eve getirdiği yaban tavşanıyla "oyun oynadığını" sanan şahıs, elindeki yastıkla hayvana defalarca hamle yaparak onu korkuttu.

ÇIRPINDIĞI ANLAR YÜREKLERİ YAKTI

Görüntülerde, kapalı bir oda içerisinde kaçacak yer bulamayan yaban tavşanının, üzerine gelen yastıktan kurtulmak için can havliyle çırpındığı görüldü. Hayvanın yaşadığı yoğun stres ve korku kameraya anbean yansırken, görüntüyü çeken ve tavşanı korkutan şahsın eğlendiği anlara tepki yağdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

nerede eziyet. siz iyimisiniz. gayet rahat hayvan. habere bakkkkk

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Silingir:

ben bu haberde hayvana yapılan fiziki temas görmedim şiddet de görmedim siz en iyisi magazin haberi yapmaya devam edin o daha çok tutar

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdi çolak:

Nefes alamıyor …. bide adını doğru söyleyese …. Bu şekilde keyfi hayvan avlayan insanların hayatı perişan bir vaziyette.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

maalesef memleketin kalitesi bu

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Daha Mike Tyson ismini söyleyemiyor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

