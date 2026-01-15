Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ankara'da kesmek üzere eve getirdiği yaban tavşanını yastıkla korkutan adam sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tavşanın can havliyle çırpındığı anlar yürekleri dağladı.
- Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir şahıs doğadan yakaladığı yaban tavşanına yastıkla defalarca hamle yaparak hayvanı korkuttu.
- Görüntülerde, kapalı bir odada kaçacak yer bulamayan yaban tavşanının yastıktan kurtulmak için çırpındığı kaydedildi.
- Hayvanın yaşadığı stres ve korku kameraya yansırken, görüntüyü çeken ve tavşanı korkutan şahsa tepkiler geldi.
Başkentte çekildiği belirtilen ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldırdı.
İddiaya göre, kesmek amacıyla doğadan yakalayarak eve getirdiği yaban tavşanıyla "oyun oynadığını" sanan şahıs, elindeki yastıkla hayvana defalarca hamle yaparak onu korkuttu.
ÇIRPINDIĞI ANLAR YÜREKLERİ YAKTI
Görüntülerde, kapalı bir oda içerisinde kaçacak yer bulamayan yaban tavşanının, üzerine gelen yastıktan kurtulmak için can havliyle çırpındığı görüldü. Hayvanın yaşadığı yoğun stres ve korku kameraya anbean yansırken, görüntüyü çeken ve tavşanı korkutan şahsın eğlendiği anlara tepki yağdı.