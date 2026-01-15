Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Başkentte çekildiği belirtilen ve kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüler, hayvanseverleri ve vatandaşları ayağa kaldırdı.

İddiaya göre, kesmek amacıyla doğadan yakalayarak eve getirdiği yaban tavşanıyla "oyun oynadığını" sanan şahıs, elindeki yastıkla hayvana defalarca hamle yaparak onu korkuttu.

ÇIRPINDIĞI ANLAR YÜREKLERİ YAKTI

Görüntülerde, kapalı bir oda içerisinde kaçacak yer bulamayan yaban tavşanının, üzerine gelen yastıktan kurtulmak için can havliyle çırpındığı görüldü. Hayvanın yaşadığı yoğun stres ve korku kameraya anbean yansırken, görüntüyü çeken ve tavşanı korkutan şahsın eğlendiği anlara tepki yağdı.