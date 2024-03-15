Veysi Kılıç kimdir? CHP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı Veysi Kılıç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan adayı ise Veysi Kılıç. Veysi Kılıç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

VEYSİ KILIÇ KİMDİR?

Veysi Kılıç 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.