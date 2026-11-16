Veysel Tipioğlu, Gagauzya'daki seçimleri TBMM adına gözlemledi

Ak Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde yapılan Başkanlık ve Halk Meclisi seçimlerini TBMM adına yerinde takip etti. Seçim gözlem görevini tamamlayan Tipioğlu yurda döndü.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Tipioğlu, gözlem görevini Moldova'nın seçim kurallarına saygı içinde ve tarafsız biçimde yürüttüklerini söyledi. Tipioğlu, "Sandıkta söz seçmenindir. Her seçmenin oyunu özgürce kullanabilmesi ve seçmen iradesinin sandığa yansıması büyük önem taşıyor" dedi.

KÖKLÜ BİR DİL VE KÜLTÜR BAĞI

Türkiye'nin Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Tipioğlu şunları söyledi: "Gagauz kardeşlerimizle aramızda nesilden nesile aktarılan köklü bir dil ve kültür bağı var. Gagauz Türkçesinin yaşatılması, geleneklerin ve kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılması bizim için çok kıymetli. Gagauz kardeşlerimizle kurduğumuz bu yakınlık, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğu da güçlendiriyor. Bu bağın eğitim ve kültür alanlarında geliştireceğimiz ortak çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyorum."

Tipioğlu, misafirperverlikleri için Moldova makamlarına ve Gagauzlara teşekkür etti, seçim sonuçlarının Gagauz Özerk Yeri ve Moldova için hayırlı olmasını diledi.