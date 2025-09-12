Veliaht dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Veliaht 1. bölüm tek parça izle!

Show TV'nin yeni sezonda ekranlara taşıdığı iddialı yapımlardan biri olan Veliaht, 11 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yayınlanan ilk bölümün ardından dizi, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle dikkat çekti. Diziye dair en çok merak edilen konuların başında ise "Veliaht dizisinin konusu nedir?" ve "Oyuncu kadrosunda kimler var?" soruları geliyor. Tüm detaylar ve ilk bölüme dair öne çıkan anlar haberimizin devamında yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Otogardaki eski gücünü yitirmeye başlayan ve sağlığı giderek bozulan Zülfikar Karslı'nın zamanı daralıyor. Eski ortağı Muharrem Kaptan'ın oğlu Yahya Kaptan, intikam için otogara geri dönerken, Zülfikar'ın oğlu Zafer'in yerine geçebilecek yeni bir veliaht arayışı başlar. Bu arayışın tam ortasında, annesi ve kız kardeşine destek olmaya çalışan seyyar tamirci Timur belirir.

Bu beklenmedik karşılaşma, Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet'in yanı sıra Karslı ailesinin tamamı, Yahya Kaptan ve Timur'un hayatında köklü değişiklikler yaratacak ve tüm dengeleri altüst edecektir.

VELİAHT DİZİSİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER ODLU?

Otogarın manevi lideri Zülfikar Karslı, artan sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir. Uzun süredir, otogar sakinlerinin oğlu Zafer'in yönetimi devralması yönündeki baskılarını ertelemeyi başarsa da, babasının intikamı için Esenler'e dönen Yahya'nın gelişiyle birlikte, hasta oğlu Zafer'in yerine geçebilecek bir veliaht aramak zorunda kalır. Annesi ve kız kardeşine tek başına bakan seyyar tamirci Timur'un hayatının Karslı ailesiyle kesişmesi ise tüm dengeleri ve herkesin kaderini kökten değiştirecektir.

VELİAHT DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, 11 Eylül akşamı izleyiciyle buluştu. Her Perşembe yayınlanacak olan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizi, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini topluyor. Fragmanlarının ardından büyük beklenti yaratan Veliaht'ın ilk bölümü heyecanla izlendi.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak

Arif Pişkin

Ayşegül Ünsal

Burak Altay

Kayhan Açıkgöz

Sabahattin Yakut

Selin Köseoğlu

Selin Dumlugöl

Volkan Kıran

Ufkum Kalaoğlu

VELİAHT DİZİSİ1. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/veliaht-sezon-1-bolum-1-izle/127495