Veliaht bu akşam var mı? Veliaht hangi günler yayınlanıyor, son bölümde neler oldu?

"Veliaht" dizisi, izleyicilerin merakla beklediği haftalık bölümleriyle ekranlarda yer almaya devam ediyor. Peki, Veliaht bu akşam yayınlanacak mı? Dizinin hangi günler ve saatlerde ekrana geldiği, son bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİAHT HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

"Veliaht" dizisi, her hafta düzenli olarak Perşembe günleri Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin yayın günü, izleyicilerin haftalık televizyon planlarını yaparken dikkate aldığı önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Perşembe günleri yayınlanan bölüm, hafta ortasında izleyicilere heyecan ve merak dolu bir televizyon deneyimi sunuyor.

VELİAHT SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizinin yeni bölümleri her Perşembe akşamı 20.00 itibarıyla yayınlanıyor. Saat 20.00'de başlayan bölüm, izleyicilere sürükleyici bir hikâye ve karakterlerin yaşamlarına dair detaylı bir anlatım sunuyor. Show TV'nin prime time kuşağında yer alan "Veliaht", hem ekran başındakilere hem de çevrim içi platformlarda takip edenlere kaliteli bir izleme deneyimi vaat ediyor.

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Veliaht'ın 8. Bölümünde; Timur, Yahya'nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar.

Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan'ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?