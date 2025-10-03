Veliaht 4. bölüm izle: Veliaht son bölüm nereden izlenir? Veliaht son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen yapımı Veliaht, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı son bölümü kaçıranlar ise şimdi "Veliaht son bölüm nereden izlenir?" sorusunun cevabını arıyor. Dizinin heyecanını yakalamak isteyenler için izleme seçenekleri ve bölüme dair bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

VELİAHT 4. BÖLÜM İZLE!

Veliaht 4. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/veliaht-sezon-1-bolum-4-izle/127906

VELİAHT 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veliaht'ın 4. Bölümünde; Timur, çalınan paraların peşine düştü ve paraları bulmak için bir plan yaptı. Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekalet toplayarak başa geçmek istedi.

Yahya'nın başına buyruk kardeşi Selim'in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz oldu. Anneleri Gönül'ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiledi. Zülfikar, Derya'nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğinde ise konak karıştı.

VELİAHT DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Veliaht dizisi her hafta Perşembe akşamları saat 20:00'de ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümleri bu gün ve saatte yayınlanarak heyecan dolu hikayesiyle izleyicilerini ekran başına çekiyor. Eğer dizi kaçırılırsa, bölümler daha sonra resmi yayın platformlarından veya kanalın internet sitesinden de izlenebiliyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU