Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli?
Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Antalya-Serik Belediye Başkan adayı olan Veli Vural merak ediliyor. Vural'ın yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Veli Vural'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Veli Vural kimdir? AK Parti Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural kaç yaşında, nereli?
VELİ VURAL KİMDİR?
- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Veli Vural, sağlık sektöründeki kariyerine başladıktan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli eğitim ve deneyimler edinerek kendini geliştirmiştir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hastane yönetimi ve hasta bakımı alanlarında önemli görevler üstlenen Veli Vural, mesleki başarılarıyla dikkat çekmektedir.
- 2020 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hastane yönetimi ve hasta bakımı konularında önemli sorumluluklar üstlenen Veli Vural, sağlık alanındaki bilgi ve birikimini etkin bir şekilde kullanarak hastane yönetiminde başarılı bir kariyer sürdürmektedir.
- 46 yaşında olan Veli Vural, mesleki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Evli ve bir çocuk babası olan Vural, iş hayatıyla kişisel yaşamını dengeleyerek başarılı bir kariyer yolunda ilerlemektedir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.