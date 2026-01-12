Haberler

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada bir "itiraf" paylaşımında, vefat eden eşinin telefonundan mesajları gördüğünü ve şoke olduğunu yazan bir kişinin ifadeleri gündem oldu. Gönderi, "paylaşmalı mıyım?" sorusu ve altında yapılan yorumlarla tartışma yarattı.

  • Bir kişi, 16 yıllık eşinin ölümünden sonra onun telefonundan Instagram'a girerek başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği mesajlar gördüğünü sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşımda, kişi eşinin akrabalarıyla bu mesajları paylaşıp paylaşmaması gerektiğini sorguladı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, paylaşım altında farklı görüşler belirterek yorumlar yaptı.

Sosyal medyada "itiraf" içerikli bir paylaşımda, 16 yıllık eşini toprağa verdikten sonra eve döndüğünde eşinin telefonundan Instagram'a girdiğini ve karşılaştığı mesajlar nedeniyle şoke olduğunu anlatan bir kişinin ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

CİDDİ BİR İKİLEM YAŞIYOR

Paylaşımı yapan kişi, eşinin hesabındaki mesajları gördüğünü, son iki yıldır başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Aynı paylaşımda, yaşadığı duygu karmaşasını dile getiren kişi "kayıbıma mı üzüleyim, öğrendiklerime mi" sözleriyle yaşadığı ikilemi anlattı.

"AKRABALARIYLA PAYLAŞMALI MIYIM?" DİYE SORDU

Gönderide, öğrendiği iddia edilen mesajları eşinin akrabalarıyla paylaşıp paylaşmaması gerektiğini de sorgulayan kişi, yaşadığı şoku ve kararsızlığı sosyal medya kullanıcıları ile paylaştı.

İşte o paylaşım;

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar "Bence okumamış ol" derken, bazıları "Ölene kadar hiç mi bakmadın abi telefonuna?" yorumunu yaptı. Bir başka kesim ise "Ölenin arkasından konuşulmaz, büyüklük sende kalsın" diyerek paylaşımı eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRasim Karakaya:

Yalan hikaye. Maksat tık alınsın, etkileşim olsun izlenim sayısı artsın. Bir kere bunu yapan zaten telefonunda o mesajları tutmaz siler. İkincisi hiçbir kimse eşinin hesabını 2 sene boyunca bakmadan duramaz. Bakmak derken illa şüpheci bir inceleme demiyorum, başka işler haberleşmeler için illa eşinizin hesabı lazım olur ve bir şekilde o mesajlar kısmına girersiniz. Fake işlerle insanları oyalamayın...

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımertcee27:

Bu aşamada hiç kimseyle bu konuyu konuşması uygun olmaz. Zamanında olacaktı. Üstüne toprak at, ahirete bırak.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz cingöz:

o yaptıklarının hesabını elbette verecek siz yinede kimseyle bence paylaşmayın mahkemeyi kübrada hesabını verecek

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

BEN ERKEK ADAMIM,EŞİMDEN BAŞKASI İLE OLMAM,KİM OLURSA OLSUN SADAKAT FARKLI BİR MEVZU.EŞİM İHANET ETSİN AFFETMEM,BEN YAPARSAMDA EŞİM BENİ AFFETMESİN.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı

Parasızlıktan maça çıkamadılar