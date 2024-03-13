Vedat Ergün kimdir? MHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Vedat Ergün kimdir? MHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün nereli? Detaylar haberimizdedir…

VEDAT ERGÜN KİMDİR?

Vedat Ergün, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.