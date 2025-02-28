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Vedat Demiröz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz kimdir?

Vedat Demiröz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz kimdir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre yeni başdanışman atamaları yapıldı. Peki, Vedat Demiröz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Vedat Demiröz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz kimdir?

VEDAT DEMİRÖZ ATAMA KARARNAMESİ

Vedat Demiröz kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz kimdir?


CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VEDAT DEMİRÖZ KİMDİR?

Vedat Demiröz (d. 1956 Bitlis), Türk siyasetçi.

İlköğretimi Yükseliş İlkokulunda, orta ve liseyi ise Bitlis Lisesinde 1972 yılında tamamladı. Daha sonra 1976 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

35 yıllık mesleki hayatında özel sektörde Yeminli Mali Müşavir ve Sorumlu Baş Denetçi olarak faaliyette bulundu. Bunun yanında Türkiye Kalkınma Bankası'nda murakıplık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere ve İstanbul Ticaret Odası başkanlığına mali danışmanlık ile TOKİ iştiraki Emlak Konut A.Ş.'nde başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi mütevelli heyet başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Ayrıca mesleki konularda ulasal ve uluslararası sempozyumlara katılarak bildiriler sunmuş ve çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmış olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2011 milletvekili genel seçimlerinde Bitlis milletvekili olarak meclise girdi.

Bu süreçte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Katiplik ve Komisyon Sözcülüğü görevlerini yürüttü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan [[Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde yine Bitlis'ten AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olup seçildi.

13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Bitlis Milletvekili olarak Meclise girdi.

Halen Milletvekili olup, Genel Başkan Yardımcılığı ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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