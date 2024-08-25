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Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi ne zaman, ner

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası konusu, özeti ve Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmini izleyecek olanların merak ettiği Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası konusu nedir, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası oyuncuları kimler ve Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası özeti gibi konuları inceliyoruz.

VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASIFİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor. Temel'in en büyük hayali, sevdiği kızla evlenebilmektir. Ancak ortada büyük bir engel vardır. Sevdiği kızın babası Papa'nın Türkiye'ye geldiğini öğrenir ve Temel'e ancak onu müslüman yapması karşılığında kızıyla evlenmesine izin verir. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.

VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR : EDANUR HANCI, ÖMÜR ARPACI, OSMAN KOT, TUNA ORHAN, ASUMAN DABAK, ZEYNEP ERONAT, ALTAN ERKEKLİ, SALİH KALYON

Osman Demir
Osman Demir
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