Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi ne zaman, ner

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VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASIFİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor. Temel'in en büyük hayali, sevdiği kızla evlenebilmektir. Ancak ortada büyük bir engel vardır. Sevdiği kızın babası Papa'nın Türkiye'ye geldiğini öğrenir ve Temel'e ancak onu müslüman yapması karşılığında kızıyla evlenmesine izin verir. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.

VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

OYUNCULAR : EDANUR HANCI, ÖMÜR ARPACI, OSMAN KOT, TUNA ORHAN, ASUMAN DABAK, ZEYNEP ERONAT, ALTAN ERKEKLİ, SALİH KALYON