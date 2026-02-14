Haberler

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı kuracağım

Güncelleme:
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde tartışmalara yol açan ve vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığı dava süreçlerinin uzamasına ilişkin yürürlüğe koyacağı projeyi ilk kez anlattı. Kira ve boşanma davalarını örnek gösteren Bakan Gürlek, "'Alo Adalet' hattı kuracağım. Direkt bakanlığa ulaşacaklar. Hakim ve savcılara talimat veremeyiz ama dosya bazlı bürolara bildireceğiz. Komisyon başkanları aranacak, şikayetler iletilecek." ifadelerini kullandı.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları ve uzun süren boşanma davalarına çözüm için 'Alo Adalet' hattı kuracağını açıkladı.
  • 'Alo Adalet' hattı ile vatandaşlar doğrudan Adalet Bakanlığı'na telefon, e-posta veya CİMER üzerinden başvuru yapabilecek.
  • Adalet Bakanlığı, İstanbul'da ticaret mahkemelerini tek bir merkezde toplamak için pilot proje başlatacak.

Artan kira uyuşmazlıkları ve yıllarca süren çekişmeli boşanma davaları vatandaşın en çok şikayet ettiği hukuki sorunlar arasında yer alırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek bu alanlara yönelik yeni bir proje hazırlığında olduklarını açıkladı.

VATANDAŞ UZUN DAVA SÜREÇLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Son dönemde özellikle büyükşehirlerde ev sahibi–kiracı anlaşmazlıkları dikkat çekici biçimde arttı. Kira bedellerindeki hızlı yükseliş, tahliye talepleri ve mahkemelerdeki yoğunluk hem kiracıları hem de ev sahiplerini zor durumda bırakıyor. Kiracılar fahiş kira artışı baskısından şikayet ederken, ev sahipleri ise düşük kira bedelleri ve tahliye süreçlerinin uzamasından yakınıyor. Yargı süreçlerinin aylar hatta yıllar sürmesi, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırıyor.

BOŞANMA DAVALARI YILLARCA SÜRÜYOR

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi de hem ekonomik hem de psikolojik açıdan tarafları yıpratıyor. Velayet, nafaka ve mal paylaşımı konularında yaşanan anlaşmazlıkların, dava sürelerini uzattığı belirtiliyor.

Vatandaşlar, yargılamaların hızlandırılması, arabuluculuk mekanizmasının daha etkin işletilmesi ve mağduriyetleri azaltacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN YENİ PROJE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ev sahibi–kiracı uyuşmazlıkları ile uzun süren boşanma davalarına çözüm olacak bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

ALO ADALET HAKKI GELİYOR

A Haber canlı yayınında yürürlüğe konacak 'Alo Adalet' hattı projesini ilk kez anlatan Bakan Gürlek, "'Alo Adalet' hattı kuracağım. Direkt bakanlığa ulaşacaklar. Hakim ve savcılara talimat veremeyiz ama dosya bazlı bürolara bildireceğiz. Komisyon başkanları aranacak, şikayetler iletilecek." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ DOĞRUDAN ADALET BAKANLIĞI'NA ULAŞACAK

Boşanma, kira ve kadastro davalarının uzun sürmesinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Gürlek, bazı kadastro davalarının nesiller boyu devam ettiğini söyledi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile birlikte "Sıfır Gecikme" projesini başlattıklarını belirten Gürlek, sorun yaşanan dosyaların tek tek incelendiğini kaydetti.

Gürlek, uzun süren davalarla ilgili vatandaşların 'Alo Adalet' ile doğrudan Bakanlığa ulaşabileceğini söyledi.

Başvuruların telefon, e-posta ya da CİMER üzerinden yapılabileceğini belirten Gürlek, hâkim ve savcılara talimat verilemeyeceğini ancak HSK bünyesindeki "Yargının Etkinliği Bürosu" aracılığıyla dosya bazlı inceleme yapılacağını ifade etti.

Amaçlarının yargıya müdahale değil, gecikme sebeplerini tespit etmek olduğunu vurguladı.

TİCARET MAHKEMELERİ TEK MERKEZDE TOPLANACAK

İstanbul'un bir ticaret şehri olduğunu belirten Gürlek, ticaret mahkemelerinin dağınık yapısının süreci uzattığını söyledi. İstanbul'da ticaret mahkemelerini tek bir merkezde toplamak için pilot proje başlatacaklarını açıklayan Gürlek, böylece konkordato ve iflas davalarında daha hızlı ve yeknesak kararlar alınacağını ifade etti.

Fiziki imkanlara yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Gürlek, ticari güven ortamının güçlendirilmesiyle yatırımların artacağını ve uzun süren ticari davaların kısalacağını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBenekonomistim:

Cimer de sözde şikayet amaçlı şikayet ettiğim yerin müdürüne gidiyor muhabbet ortada kalıyor onun dediği ile benim dediğim arasında gidiyor muhabbet . Yani sonucu olmayan şeyi çıkarmak saçma

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Alo adaletsizlik hattı denmiş olsa daha iyi,

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıRevolver:

İstediğiniz kadar allayıp pullayın bu adamın bir proje olduğu gerçeğini unutturamazsınız..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaris Bagis:

Şu anki mahkeme süreçleri inanılmaz derece saçma ve bu nedenle insanlar mağdur oluyorlar.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Sayın Bakanım önce yasaları demokratikleştirmek için uğraşın, ülkeye demokrasi gelsin. Mahkeme harçları ve Avukatlık ücretlerini düşürmek için uğraşın. Saygılarımla.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

