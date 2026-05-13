Vatan aşkıyla, çakı gibi asker oldular: Büyükakın temsili uğurlamada özel bireylerle konvoy yaptı, halay çekti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz Kocaeli” vizyonu doğrultusunda özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla önemli projeler hayata geçiriyor. Ayrıca, özel programlarla da sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlıyor. Bu kapsamda, İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Engelsiz Bahar Şenliği düzenlendi. Her zaman özel bireylerin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı şenliğin en anlamlı bölümü, 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek bir günlük temsili askerlik töreninde yemin edecek 35 özel genç için kına programı düzenlenmesi oldu.

BÜYÜKAKIN KONVOYUN BAŞINDA

Başkanı Büyükakın ve özel bireyler, ilk olarak belediye hizmet binası önünde oluşturulan konvoyda buluştu. Makam aracının direksiyonuna geçen Başkan Büyükakın ve gençler, Türk bayrakları ile donatılan konvoyla birlikte, Ömer Türkçakal Bulvarı boyunca ilerleyerek, alkışlar ve kornalar eşliğinde Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geldi. Başkan Büyükakın ve özel bireyler, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve engelli derneklerinin temsilcileri ile aileler tarafından alkışlarla karşılandı.

YÜREK ISITAN GÖRÜNTÜLER

Burada araçlarından inen özel gençler, şenlik alanındaki arkadaşları ile buluştu. Başkan Büyükakın da aileleri selamladı, özel bireylerle sohbet etti. Özel bireylerin, Başkan Büyükakın’a sarıldığı ve oyunlar oynadığı anlar, katılımcılar tarafından büyük bir keyifle izlendi.

ÇAKI GİBİ ASKERLERE KINA YAKILDI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin ikinci bölümünde kınalar yakıldı. Anneler, çakı gibi asker olacak çocuklarının ellerine dualar eşliğinde kınayı yakarken, törenin bu bölümü duygusal anlara sahne oldu. Özellikle anneler gözyaşlarına hakim olamazken, özel bireyler de büyük bir gurur yaşadı. Bu sırada Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu duayı yaptırdı. Kına yakma töreninin ardından Başkan Büyükakın ve Tuğamiral Akarı, en özel birliğe Ay-Yıldızlı bayrağımızı takdim etti.

“HER TÜRK ASKER DOĞAR”

Törende konuşan Başkan Büyükakın, sözlerine “Hepinizi çok seviyorum” diyerek başladı. Kınalı Mehmet hikayesini anlatan Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar. Askerde o marşı hep birlikte söyledik. Buradaki evlatlarımız da her Türk’ün asker olduğunu gösterdiler. Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bu toprakları bize vatan yapan, bu bayrağın dalgalanmasına imkân veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yaşamış tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Al bayrağımız her zaman bu göklerde dalgalansın.”

BÜYÜKAKIN HALAY ÇEKTİ

Tören sonunda Başkan Büyükakın, davul-zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti. Doyasıya eğlenen gençler, askerlik heyecanını yaşadı. Asker eğlencesi ve Engelsiz Bahar Şenliği, günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Evlatlarını askere gönderecek olmanın mutluluğunu yaşayan aileler ise kendilerine bu özel anları yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.