Varis, genellikle bacaklarda oluşan genişlemiş ve kıvrımlı damarlar olarak tanımlanır. Varislerin oluşumunun birkaç temel nedeni vardır. Vatandaşlar, varisin neden oluştuğunu ve nasıl geçeceğini araştırıyor. VARİS NEDEN OLUR? Varis nedir, nasıl geçer? İşte merak edilenler...

VARİS NEDEN OLUR?

Varisler genellikle estetik bir sorun olarak görülse de, bazen ağrı, şişlik ve bacaklarda ağırlık hissi gibi semptomlara neden olabilirler. Şiddetli vakalarda, varisler ülserler ve kan pıhtıları gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, varis belirtileri fark edildiğinde bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Genetik faktörler: Ailede varis öyküsü olan kişilerde varis gelişme olasılığı daha yüksektir. Genetik yatkınlık, damar duvarlarının ve kapakçıklarının zayıf olmasına neden olabilir.

faktörler: Ailede varis öyküsü olan kişilerde varis gelişme olasılığı daha yüksektir. Genetik yatkınlık, damar duvarlarının ve kapakçıklarının zayıf olmasına neden olabilir. Yaşlanma: Yaş ilerledikçe damarların elastikiyeti azalır ve damar kapakçıkları zayıflar, bu da kanın geriye doğru akmasına ve damarların genişlemesine neden olabilir.

Cinsiyet: Kadınlar, hormonal değişiklikler (hamilelik, adet döngüsü, menopoz) nedeniyle varislere daha yatkındır. Hormon tedavileri veya doğum kontrol hapları da riski artırabilir.

Hamilelik: Hamilelik sırasında artan kan hacmi ve rahmin büyümesi nedeniyle bacaklardaki damarlar üzerinde daha fazla baskı oluşur. Ayrıca, hormonlar damarların genişlemesine neden olabilir.

Fazla kilo ve obezite: Aşırı kilolu veya obez olmak, bacak damarlarına ekstra baskı yaparak varis oluşumunu tetikleyebilir.

Uzun süre ayakta durma veya oturma: Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, kan dolaşımını zorlaştırır ve bacaklardaki damarlar üzerinde baskı oluşturur.

Hareketsiz yaşam tarzı: Düzenli egzersiz yapmamak, dolaşımı olumsuz etkileyerek varis gelişimine katkıda bulunabilir.

Damar kapakçıklarının zayıflaması veya hasarı: Damar kapakçıkları kanın geriye akmasını önlemek için çalışır. Bu kapakçıklar zayıfladığında veya hasar gördüğünde, kanın geriye doğru akması ve damarların genişlemesi söz konusu olabilir.

VARİS NASIL GEÇER?

Egzersiz: Düzenli egzersiz, bacak kaslarını güçlendirir ve kan dolaşımını artırır.

Kilo kontrolü: Sağlıklı bir kiloda kalmak, bacaklardaki damarlara binen baskıyı azaltır.

Bacakları yükseltme: Mümkün olduğunca bacakları yukarıda tutmak, kanın kalbe geri dönmesini kolaylaştırır.

Uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçınma: Uzun süre hareketsiz kalmak, varislerin kötüleşmesine neden olabilir. Düzenli olarak pozisyon değiştirmek önemlidir.

Kompresyon çorapları: Bu çoraplar, bacaklara baskı yaparak kanın damarlar boyunca daha etkili bir şekilde hareket etmesini sağlar ve şişliği azaltır. Doktor tavsiyesi ile uygun kompresyon derecesi seçilmelidir.

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